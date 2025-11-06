Galán (Iberdrola) participa en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la COP30 en Brasil

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, participará en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno convocada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, que tendrá lugar este jueves y viernes con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) y que se celebra en la ciudad brasileña de Belém.

De entre los jefes de Estado y de Gobierno confirmados, además del de Brasil o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, destacan los de Alemania, Francia o el Reino Unido. Asimismo, participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de Naciones Unidas y mandatarios de organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o el Banco Mundial.

En las sesiones de este encuentro se abordarán los principales asuntos de interés de la COP, entre ellos el de la transición energética, en la que Galán, defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas, expansión de las energías renovables e impulso del almacenamiento como herramienta para reforzar la seguridad y la autonomía energéticas, generar oportunidades de crecimiento, empleo e industria y, por supuesto, avanzar en el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La presencia del presidente de Iberdrola en este foro internacional, al que lleva siendo invitado desde la COP de Copenhague, en el año 2009, subraya el compromiso de la energética con la colaboración global para afrontar los grandes retos sociales del siglo XXI.

PROYECTO NORONHA VERDE.

Asimismo, este sábado, día 8 de noviembre, Galán participará en la presentación del proyecto Noronha Verde, promovido por la filial de Iberdrola en Brasil, Neoenergia, en alianza con los Gobiernos de Brasil y Pernambuco.

El proyecto convierte a la isla Fernando de Noronha en la primera oceánica habitada de América Latina con un modelo energético 100% sostenible. El evento contará con el ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, y la gobernadora del estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

Iberdrola es, a través de su filial Neoenergia, la mayor eléctrica de Brasil por número de clientes, con presencia en 18 estados y activos por 18.000 millones de euros. Cuenta con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y da servicio a cerca de 40 millones de personas. En el marco de su nuevo plan, el grupo destinará cerca de 7.300 millones de euros al país sudamericano en los próximos cinco años.