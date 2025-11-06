Francia apunta a sospechas de "autoradicalización" del detenido por el atropello intencionado en Oléron

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha afirmado este jueves que hay sospechas de "autoradicalización" en torno al hombre detenido el miércoles tras un atropello intencionado en la isla de Oléron, suceso que se saldó con al menos cinco heridos, entre ellos varios en estado grave.

"Absolutamente", ha respondido Nuñez al ser preguntado sobre esta posibilidad durante una entrevista concedida a la emisora France Inter. "Falta saber si esto fue determinante en la comisión del hecho", ha afirmado, antes de indicar que es por ello por lo que la Fiscalía Antiterrorista está a la espera, sin haberse hecho cargo por ahora del caso.

"Nadie niega que hubo referencias religiosas claras y explícitas. Nadie niega que gritó 'Dios es el más grande'", ha manifestado el ministro, en referencia a las palabras formuladas por el hombre en el momento de su detención, después de que prendiera fuego voluntariamente al vehículo con el que perpetró el atropello.

Así, la investigación por "intento de asesinato" está ahora en manos de la Fiscalía de La Rochelle, si bien Nuñez ha recalcado que "esto no minimiza en nada la gravedad del acto", al tiempo que ha reseñado que hay dos personas con heridas "extremadamente graves", si bien en estos momentos no se teme por su vida.

El ministro del Interior ha señalado además que el sospechoso fue sometido el miércoles a "pruebas psiquiátricas". Según las informaciones publicadas por la cadena de televisión francesa BFM TV, los problemas psiquiátricos se encuentran en estos momentos en el centro de las pesquisas.

El sospechoso, que está en la treintena y cuya identidad no ha trascendido por el momento, se encuentra bajo custodia y tiene un historial de problemas con el alcohol y las drogas. El hombre era conocido por las autoridades por diversos delitos comunes como robo y conducción bajo los efectos del alcohol.