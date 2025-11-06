Agencias

Fernando Alonso no espera "ningún milagro" en Sao Paulo

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció que no espera "ningún milagro" este fin de semana en el Gran Premio de Sao Paulo, cuando quedan cuatro carrera de una temporada "regular" que tiene ganas de terminar pensando ya en el nuevo monoplaza.

"Tienes que pensarlo así, hay que llegar positivos al fin de semana, quedan cuatro carreras. Con los números en la mano, te diría que no va a haber ningún milagro", dijo este jueves en la previa a la cita brasileña, en declaraciones a Dazn.

"Hemos hecho 21 carreras, hemos sido regular, por qué vamos a ir ahora especialmente bien en ninguna de las cuatro. Te subes al coche pensando que puede ser un buen fin de semana y puedes sumar algún punto pero creo que no habrá muchos cambios de aquí al final del año", añadió en la atención a los medios.

Por otro lado, Alonso fue preguntado por la decisión de McLaren de no priorizar a uno de sus pilotos que luchan por el Mundial, entre Lando Norris y Oscar Piastri, a riesgo de quedarse sin nada como en 2007, cuando el propio Alonso competía contra su compañero Lewis Hamilton y terminó ganando el Ferrari de Kimi Räikkönen.

"Recuerdo a Ron (Dennis) diciendo en China, 'nuestra carrera era contra Fernando y no contra Kimi'. La situación es muy distinta. Imagina a Zak (Brown) diciendo ahora 'nuestra carrera es contra Oscar, no contra Max'. El escenario ahora es diferente", afirmó el asturiano.

