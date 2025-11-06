Agencias

El Real Madrid pierde al centrocampista francés Aurélien Tchouaméni por una lesión muscular

El Real Madrid no podrá contar este fin de semana en Vallecas con el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda por la que podría estar de baja hasta finales de este mes de noviembre.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", se limitó a comunicar el conjunto madridista.

De momento, el centrocampista, uno de los fijos en los onces del técnico Xabi Alonso y que jugó todo el partido el pasado martes en Anfield ante el Liverpool FC inglés, será baja segura para el derbi de este domingo en LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas.

Además, no podrá viajar con su selección en un parón internacional que intentará aprovechar para recuperarse y tras el que el equipo merengue visitará al Elche CF el domingo 23 de noviembre, aunque el objetivo más real sería tenerle de vuelta para el desplazamiento en Champions ante el Olympiacos del 26.

