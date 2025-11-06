Agencias

El PSUV autoriza a Maduro a decidir sobre la estructura del partido para "mayor eficacia"

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha autorizado este miércoles al presidente del país, Nicolás Maduro, a tomar medidas que den lugar a la transformación estructural de la organización y a designar a las personas que asumirán las responsabilidades dentro de ella, a fin de una "mayor eficacia".

La medida, propuesta por el propio Maduro al secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, pretende reducir "las trece vicepresidencias que existen a siete secretarías" y busca que, con la simplificación de la estructura, "emane mayor eficacia de acción y eficacia política", según ha recogido el propio partido en su web. Los responsables de los nuevos departamentos conformarán, junto con Cabello como secretario y Maduro como líder, "el Buró Político Permanente del PSUV".

El partido ha aprobado la medida "por unanimidad" y junto a otras cinco propuestas del presidente venezolano, que incluyen un proyecto para garantizar "nuevos métodos de gobierno y el gobierno de ejecución directa", así como el paso "de la lucha no armada a la lucha armada".

Este concepto, enmarcado en "la amenaza bélica" de Estados Unidos, "no es vacío", según el propio Cabello, que ha subrayado que "requiere mucha convicción, entrega y desprendimiento", aunque sin dar mayor explicación acerca del proceso y la naturaleza de "la tarea que nos dio el presidente".

