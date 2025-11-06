Agencias

El programa de voluntariado para Los Ángeles 2028 quiere "algo significativo, memorable e impactante"

Guardar

El programa de voluntariado para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) se ha iniciado este jueves con el objetivo de "formar parte de algo significativo, memorable e impactante" y también de "apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028".

"Ahora es el momento de registrar tu interés y formar parte del equipo que lo hace posible. El Programa de Voluntariado LA28 ofrece dos emocionantes maneras de participar: colaborar como voluntario en la comunidad desde ahora y ser voluntario durante los Juegos Olímpicos de 2028. Ambas son oportunidades para contribuir a algo más grande, tanto aquí en Los Ángeles como a nivel mundial", indicaron los organizadores.

"Desde las gradas hasta las calles, desde cada barrio hasta cada sede, los voluntarios serán el alma de los Juegos LA28. Al apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028, esta es tu oportunidad de formar parte de algo significativo, memorable e impactante", subrayó el comunicado oficial de los organizadores.

"¡Únete a miles de angelinos y aficionados de todo el mundo mientras creamos juntos la energía, los recuerdos y la magia de los Juegos!, zanjó la misma nota de prensa, haciendo un llamamiento para invitar a amigos y familiares a que se registren en la página web del voluntariado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del Atlético de Madrid - Levante, 3-1

Crónica del Atlético de Madrid

Suspendido el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones

Suspendido el tráfico aéreo en

La Patrulla Fronteriza de EEUU denuncia un ataque a tiros contra uno de sus operativos antimigración en Chicago

La Patrulla Fronteriza de EEUU

El Congreso de Perú declara persona 'non grata' a la presidenta de México por "injerencia"

El Congreso de Perú declara

Norris se apunta otra pole en Sao Paulo en el fiasco de Verstappen

Norris se apunta otra pole