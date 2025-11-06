Agencias

El nuevo embajador de EEUU en Dinamarca evita aclarar los planes de Trump sobre Groenlandia

El nuevo embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth Howery, ha evitado este jueves aclarar los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, tan solo unos meses después de que el magnate neoyorquino asegurara ante el Congreso que el país se haría con el control de la isla "de una u otra forma".

No obstante, ha reiterado las palabras del propio Trump, que sí aseguró que la población de la zona tiene el "derecho a elegir su propio futuro", unas palabras con las que aboga por el derecho a la autodeterminación a pesar de las polémicas palabras del presidente.

Así, ha aseguerado que la Administración Trump está "preocupada" principalmente por la seguridad de Estados Unidos en el Ártico, según informaciones recogidas por la cadena de televisión danesa TV2.

Ya a principios de enero y antes de jurar el cargo, Trump puso sobre la mesa la posibilidad hacer uso de medidas de "presión militar o económica" para hacerse con el control de zonas estratégicas como Groenlandia o el canal de Panamá. En este sentido, con el objetivo de incluso "comprar" la isla, hizo hincapié en la importancia estratégica del territorio y aseguró que acabará bajo control estadounidense.

El Gobierno danés, por su parte, ha advertido de que la anexión de Groenlandia implicaría una violación del Derecho Internacional y ha dicho confiar en el papel que puede desempeñar la OTAN, de la que ambos países son miembros.

