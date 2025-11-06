El Ejército de Israel mata a un adolescente palestino en una operación militar en Cisjordania

Las autoridades palestinas han afirmado este jueves que el muerto el miércoles por disparos del Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Yenín es un adolescente de 15 años, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraran tras el suceso que sus fuerzas abrieron fuego contra "un terrorista que lanzó un artefacto explosivo" contra ellas durante una incursión en la zona.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado que el fallecido es Murad Fauzi abú Seifen, de 15 años, antes de agregar que "fue tiroteado por las fuerzas de la ocupación en la localidad de Al Yamun", al oeste de Yenín, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Las FDI habían indicado horas antes que durante esta operación "un terrorista lanzó un artefacto explosivo" contra los militares. "Las tropas respondieron al fuego y neutralizaron al terrorista. No se han registrado bajas entre nuestras fuerzas", reza un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.