El delantero croata Ante Budimir, baja en Osasuna por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda

El delantero croata Ante Budimir sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y, por lo tanto, será baja en CA Osasuna para el encuentro de este sábado (16.15 horas) frente al Sevilla FC, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Las pruebas médicas a las que se ha sometido Ante Budimir en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado que el futbolista presenta una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", informó la entidad 'rojilla' en un comunicado.

El delantero sufrió molestias durante el partido del pasado lunes ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que acabó con empate (0-0). "El croata causa baja para el próximo partido ante el Sevilla e inicia su proceso de recuperación, quedando pendiente de evolución", agregó la nota del equipo.

