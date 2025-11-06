Agencias

El CICR denuncia que miles de civiles en RDC están atrapados en un "ciclo asesino" debido a la violencia

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha denunciado este jueves que miles de civiles en República Democrática del Congo (RDC) están atrapados en un "ciclo asesino" debido a el recrudecimiento de la violencia, especialmente en la provincia de Ituri, en el noreste del país.

Así, ha lamentado que la mayoría de los desplazados por los ataques el pasado mes de agosto han encontrado sus viviendas "hechas cenizas o saqueadas" a su regreso a casa. "Estamos tratando de ayudar a la población para que puedan cubrir sus necesidades inmediatas, pero la principal preocupación es la seguridad", ha aclarado.

Una de las afectadas ha denunciado que su vivienda ha sido destruida. "Antes de la guerra, vivía aquí con mis nueve hijos y mis nietos. La casa no era muy grande, pero era suficiente para nosotros. Nunca imaginé que vería la sangre de mis hijos derramada en esta casa o que la perdería", ha aseverado en un comunicado.

Las consecuencias de esta violencia "son graves", y los civiles "están pagando el precio, cargando con las consecuencias de la violencia". En este sentido, ha alertado de que las necesidades siguen aumentando a medida que la ayuda se encuentra "limitada".

"El conflicto crónico y la violencia han mermado la resiliencia de las comunidades e impiden el acceso a prouctos y servicios esenciales", recoge el texto, que insta a "todas las partes implicadas en el conflicto a tener en cuenta el dramático impacto que tiene la violencia sobre los civiles".

"Tienen que tomar medidas para proteger a los civiles y sus prioridades contra todas las formas de ataque y contra las consecuencias de estos enfrentamientos de acuerdo con los principios del Derecho Humanitario", ha aseverado el jefe de la delegación del CICR en RDC, François Moreillon.

