Agencias

Desactivado el Inuncat, que se rebaja a fase de prealerta por lluvia en el noroeste de Catalunya

Guardar

Protecció Civil de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta del plan Inuncat este jueves a las 13.45 horas tras el episodio de lluvias intensas que se ha producido desde la madrugada en Catalunya, pero se mantendrá en fase de prealerta por la previsión de que puedan caer 20 l/m2 en 30 minutos en puntos del noroeste, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tal y como había avanzado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, el episodio se da prácticamente por cerrado tras producir una afectación generalizada en todo el territorio que ha sido "leve".

En total, los Bombers de la Generalitat han atendido hasta las 13.00 horas un total de 377 avisos por el temporal, principalmente por inundaciones de plantas bajas y asistencias técnicas, sin realizar ningún rescate de personas en riesgo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido en Madrid un destacado miembro de una organización de sicarios de Perú

Detenido en Madrid un destacado

Galán (Iberdrola) participa en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la COP30 en Brasil

Galán (Iberdrola) participa en la

British Telecom gana 740 millones en su primer semestre fiscal, un 13,77% menos, y confirma previsiones

British Telecom gana 740 millones

Alcaraz se medirá a Djokovic, Fritz y De Miñaur en la fase de grupos de la ATP Finals de Turin

Alcaraz se medirá a Djokovic,

Javier Cámara protagoniza 'Yakarta', una serie que "abraza la derrota": "El éxito como se ve en redes no me interesa"

Javier Cámara protagoniza 'Yakarta', una