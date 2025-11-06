De la Fuente ofrece este viernes la lista para Georgia y Turquía con la duda sobre Lamine Yamal

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá este viernes 7 de noviembre la lista de jugadores para los partidos ante Georgia y Turquía, los dos últimos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la principal duda en si citará o no al extremo Lamine Yamal en una convocatoria con bajas sensibles, pero también con posibles regresos de jugadores importantes.

El técnico riojano dará a conocer la lista de convocados a las 11.30 horas a través de los medios oficiales de la Federación para después, a partir de las 12.30 horas, atender a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Una convocatoria donde el nombre de Lamine Yamal vuelve a estar encima de la mesa. El extremo no pudo jugar en el anterior parón internacional por la pubalgia que arrastra desde hace tiempo y después de que su técnico en el FC Barcelona, Hansi Flick, se quejara del proceder de De la Fuente durante el parón de septiembre y el tiempo disputado por el joven de 18 años pese a que este estaba con molestias.

Lamine Yamal no jugó los duelos ante Georgia y Bulgaria del pasado mes, pero sí ha participado activamente en los últimos partidos del conjunto blaugrana, donde ha sido titular y ha acumulado muchos minutos, por lo que podría estar entre los elegidos por el de Haro.

Otro jugador sobre el que hay dudas es Nico Williams, el otro extremo teóricamente titular y que también está con problemas similares a los de su compañero. El jugador del Athletic Club tampoco estuvo en el anterior parón y fue baja el miércoles para el partido de la Liga de Campeones ante el Newcastle inglés. El entrenador del equipo vizcaíno, Ernesto Valverde, no fue optimista con poder contar con él para el fin de semana por lo que se antoja complicado que entre en la lista.

Una convocatoria que volverá a tener bajas relevantes para Luis de la Fuente, que no podrá contar seguro por lesión con el centrocampista Pedri González (FC Barcelona) ni con el central hispano-francés Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Además, también está de baja Dani Carvajal (Real Madrid), mientras que el mediocentro del Manchester City Rodri Hernández no jugó en Champions después de su último problema muscular que le impidió estar en la última lista y que le hace ser seria duda para esta, y el central del FC Barcelona Pau Cubarsí parece arrastrar algún tipo de molestia que le impidió ser titular el miércoles ante el Brujas belga.

En el lado de las buenas noticias, De la Fuente ya puede contar de nuevo con dos jugadores importantes como los centrocampistas blaugranas Dani Olmo y Fermín López, el andaluz a un gran nivel, y también con el defensa del Real Madrid Dean Huijsen, que se cayó de la anterior por lesión.

Esta baja con la concentración iniciada abrió la puerta al regreso de Aymeric Laporte (Athletic Club) que, con más ritmo competitivo y por la ausencia de Le Normand, podría mantenerse en una convocatoria en la que parece que seguirán los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios.

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Borja Iglesias (RC Celta) y Jesús Rodríguez (Como 1907) esperan gozar de la confianza del seleccionador en una delantera donde está por ver si volverá Álvaro Morata (Como 1907), que se quedó fuera de la última por decisión técnica.

El primer partido de la campeona de Europa será el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis (18.00 horas) y el segundo frente a Turquía en Sevilla (20.45 horas) el martes 18. Una ventana a la que España llega como líder del Grupo E con 12 puntos, tres más que el combinado turco y con el billete directo para la próxima Copa del Mundo muy encarrilado.

Además, este mismo viernes, a las 12.00, David Gordo hará pública la lista de la Sub-21, que cerrará 2025 con dos partidos en noviembre. El viernes 14, en el Anxo Carro de Lugo (20.45 horas), disputará la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027 contra San Marino, y el martes 14, visitará a Rumanía (18.00 horas), en la quinta fecha. España es líder de su grupo con pleno de victorias después de jugar ante Chipre, Kosovo y Finlandia.