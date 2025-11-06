Agencias

Cuba recibe 1,3 millones de turistas internacionales hasta septiembre en 2025, un 20,5% menos

Cuba recibió 1.366.720 turistas internacionales en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone una caída del 20,5% respecto al mismo período del año anterior por el descenso de visitantes alemanes y rusos, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).

El país recibió un total de 1.960.713 viajeros entre nacionales e internacionales, un 14,8% menos en comparación con el mismo período del 2024 que representa una caída de 340.486 visitantes.

El retroceso se debe principalmente al menor número de viajeros rusos, una cifra que alcanzó los 88.879 y supuso una caída del 37,2% en los primeros nueve meses del año, y de alemanes, que llegaron a los 26.735 con un descenso del 43,5%. Solo la cifra de turistas argentinos experimentó un repunte del 7,3% hasta situarse en los 38.096 visitantes.

En el caso de España, los turistas españoles alcanzaron la cifra de 36.788 visitantes hasta septiembre, lo que supuso una disminución del 27,1% respecto al mismo período del año anterior.

