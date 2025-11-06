Agencias

Cuba denuncia "ejecuciones extrajudiciales" por parte de EEUU en aguas del Caribe y el Pacífico

Guardar

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado que el Ejército de Estados Unidos está perpetrando "ejecuciones extrajudiciales" en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico en el marco de los ataques contra embarcaciones que navegan en estas aguas.

Rodríguez, que ha acusado directamente a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de "violar el Derecho Internacional", ha condenado estas acciones, que se enmarcan en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico por pare de Washington.

"Estos actos constituyen una grave violación del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos y mantienen la amenaza permanente a la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe", ha argumentado el ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, ha criticado el uso "indiscriminado e ilegal" de la fuerza por parte de Estados Unidos. "No atiende a las raíces del tráfico ilícito de drogas y es el principal mercado de estupefacientes del mundo", ha aclarado, al tiempo que ha alertado de que en el país norteamericano "se lava el dinero de los narcotraficantes impunemente y con la complicidad de varios de sus políticos".

"Es terrorismo de Estado sin atender el origen del comercio ilegal de drogas en su país, mientras asesina a personas sin debido proceso ni evidencias de transportar estupefacientes", ha denunciado, después de que las Fuerzas Armadas hayan destruido más de una decena de embarcaciones en ataques que se han saldado con más de 60 muertos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Banco Central de Brasil desoye al Gobierno y mantiene los tipos de interés en el 15%

El Banco Central de Brasil

Vanguard lanza tres ETFs de renta fija sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos

Vanguard lanza tres ETFs de

Una diputada opositora acusa al ministro ultraderechista israelí Ben Gvir de "acosarla" e "insultarla"

Una diputada opositora acusa al

Iberia regala la nueva camiseta de España para el Mundial a los viajeros de un vuelo a México

Iberia regala la nueva camiseta

Cómo arreglar un rollo de papel de aluminio roto y desordenado en cuestión de segundos

Infobae