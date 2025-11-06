Continúa en estado muy grave la mujer acuchillada por su hijo, que pasará a disposición este jueves

La mujer de 58 años que resultó con lesiones de gravedad al ser presuntamente acuchillada por su hijo en Murcia este miércoles continúa ingresada, en estado muy grave, en la UCI de la Arrixaca y su pronóstico es reservado, según fuentes de la Consejería de Salud consultadas por Europa Press.

Su hijo, que fue detenido a raíz de los hechos, pasará este jueves a disposición judicial, previsiblemente a última hora de la mañana, según ha informado a Europa Press la Policía Nacional. Se le imputa un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La Policía Nacional y agentes de la Policía Local detuvieron este miércoles a un individuo por agredir presuntamente con un arma blanca a su madre, que resultó con heridas de carácter grave, en el barrio murciano de Santa María de Gracia.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior continúa con las diligencias policiales para determinar las circunstancias del hecho.