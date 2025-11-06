Agencias

Aumentan a 140 los muertos por el tifón 'Kalmaegi' en Filipinas

Guardar

La cifra de muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas ha ascendido ya a más de 140, según el último balance difundido este jueves por las autoridades del país, que han declarado el estado de calamidad ante la gravedad de las inundaciones.

Fuentes de la Oficina de Defensa Civil han indicado que, además, más de un centenar de personas siguen en paradero desconocido, por lo que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando durante los próximos días, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABS-CBN.

Tras el paso de 'Kalmaegi', cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, una cuestión que ha dejado siete millones de afectados, según las estimaciones del Departamento de Energía.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha aprobado la declaración del estado de calamidad nacional "debido a la magnitud de las zonas afectadas por y las que se verán afectadas" por otra tormenta que se prevé que toque tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

"Habrá unas diez regiones, entre diez y doce, que se verán afectadas. Por lo tanto, dada la magnitud y el alcance, se trata de una calamidad nacional (...), lo que nos da un acceso más rápido a algunos de los fondos de emergencia", ha explicado el mandatario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

realme UI 7.0 llega con diseño renovado Light Glass y resumirá las notificaciones con AI Notify Brief

realme UI 7.0 llega con

Más Madrid insiste en la "estructura" del novio de Ayuso en "Panamá o Miami" y su "riesgo de fuga real"

Más Madrid insiste en la

La capital aragonesa suma 727.475 habitantes con un 17% de extranjeros y los colombianos los que más aumentan

La capital aragonesa suma 727.475

Los agentes de IA enfrentan a Amazon y Perplexity sobre la necesidad de identificar su actividad

Los agentes de IA enfrentan

Guindos (BCE) insta a revisar las regulaciones de vivienda por si perjudican la oferta de alquiler

Guindos (BCE) insta a revisar