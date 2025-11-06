Aumentan a 114 los muertos por el tifón 'Kalmaegi' en Filipinas, que decreta la calamidad nacional

Al menos 114 personas han muerto y 127 están desaparecidas tras el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas, según el último balance difundido en la mañana de este jueves, después de las fuertes inundaciones, que han llevado al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, a declarar el estado de calamidad.

Así lo ha confirmado el portavoz adjunto de la Oficina de Defensa Ciivl, Diego Mariano, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión filipina GMA, precisando que 82 personas han resultado heridas a causa del tifón, conocido localmente como 'Tino'.

Cebú, la provincia más afectada, suma 71 víctimas mortales, 69 heridos y 65 desaparecidos, aunque también suman múltiples fallecidos las regiones de Negros Occidental y Oriental, así como Agusan del Sur.

Tras el paso de 'Kalmaegi', cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, lo que, según las estimaciones del Departamento de Energía, podría equivaler a unos siete millones de personas afectadas.

El presidente Marcos ha aprobado la declaración del estado de calamidad nacional "debido a la magnitud de las zonas afectadas por 'Tino' y las que se verán afectadas por 'Uwan'", nombre asignado en Filipinas a la tormenta tropical 'Fung Wong', que se espera que entre en la denominada Área Filipina de Responsabilidad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

"Habrá unas diez regiones, entre diez y doce, que se verán afectadas. Por lo tanto, dada la magnitud y el alcance, se trata de una calamidad nacional (...), lo que nos da un acceso más rápido a algunos de los fondos de emergencia", ha explicado el mandatario, según ha recogido GMA.