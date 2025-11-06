Agencias

Aumentan a 11 muertos y 30 heridos las víctimas del incendio en una residencia de ancianos en Bosnia

Al menos once personas han muerto y otras 30 han resultado heridas a consecuencia de un incendio originado este martes en una residencia de ancianos en la ciudad de Tuzla, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina, han anunciado las autoridades locales.

Entre los heridos hay residentes y agentes de bomberos y de la Policía desplazados al centro geriátrico donde se desató un incendio que ha provocado la dimisión de su director, Mirsad Bakalovic, según ha recogido la radiotelevisión pública BHRT.

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fuego que se produjo en el séptimo piso, donde se alojaban los residentes con discapacidad.

El primer ministro bosnio, Nermin Niksic, ha visitado la localidad junto a algunos miembros de su Ejecutivo para expresar sus condolencias a las víctimas y ofrecer la asistencia de las autoridades federales.

