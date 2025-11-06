(AM) Sacyr gana 62 millones hasta septiembre, un 16% menos por desinversiones, pero eleva un 11% flujo de caja

Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 62 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al impacto contable negativo derivado de la venta de tres autopistas en Colombia.

Sin tener en cuenta este efecto, el beneficio neto es de 134 millones de euros, un 81% más que hace un año, tras elevar un 4,6% sus ingresos, hasta los 3.412 millones de euros; y un 7,4% su resultado bruto de explotación (Ebitda), que fue de 1.017 millones de euros.

Según explica la compañía con motivo de la presentación de sus últimos resultados, el indicador que mejor refleja la evolución operativa de la compañía es el flujo de caja, que en este periodo alcanzó los 890 millones de euros, un 11% superior al del año pasado.

El 92% del Ebitda procedía de sus activos concesionales, ámbito en el que ha puesto el foco de su actividad en los últimos años, al mismo tiempo que el 88% del Ebitda se convirtió en flujo de caja operativo, frente al 85% del mismo periodo de 2024.

El área de Concesiones creció un 2% en ingresos, gracias a la cifra de negocios procedente de la construcción de los activos, que subió un 37%, que contrarrestó la caída del 8% de los ingresos operativos. Su Ebitda bajó un 9% por el impacto contable de la evolución de los activos financieros.

En Ingeniería e Infraestructuras, su estrategia es poner el foco en el control y reducción de riesgos en proyectos para terceros, por lo que el peso de la cartera para Sacyr Concesiones se sitúa ya en el 71%, con unos ingresos un 12% superior y un Ebitda un 42% más que hace un año. El margen de rentabilidad se mantuvo en el 4,8%.

En cuanto a la actividad de Agua, sus ingresos se elevaron un 17%, hasta los 212 millones de euros, y su Ebitda un 23%, hasta los 46 millones, con un margen del 21,5%, superior al 20,6% del año anterior.

En cuanto al valor de sus carteras, en las Concesiones llega a los 3.957 millones de euros, un 11% más; en Construcción es de 2.050 millones, un 15% más; y en Agua alcanza los 7.148 millones de euros, un 48% más.

SUBE UN 136% LA DEUDA CON RECURSO

En el plano financiero, la deuda neta con recurso se situó en 344 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone no superar en una vez la ratio de deuda frente a Ebitda con recurso más distribuciones, uno de los objetivos de su plan estratégico.

No obstante, esta deuda neta con recurso se disparó un 136%, hasta los 344 millones, por la entrega de dividendos, entre otros conceptos, aunque la empresa espera disminuir considerablemente esta cifra tras la entrada de los fondos de la venta de las autopistas en Colombia durante el último trimestre del año.