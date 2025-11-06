Agencias

Al menos un muerto por un ataque con drones en Volgogrado, en el sur de Rusia

Un ataque con drones registrado este jueves en la región rusa de Volgogrado, situada en la zona sur del país, ha dejado al menos un muerto, según han informado las autoridades locales.

"Un civil, un hombre de 48 años, murió a causa de la metralla del bombardeo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos", ha señalado en Telegram su gobernador, Andrei Bocharov, según recoge la agencia de noticias Interfax.

El ataque ha impactado contra un edificio residencial de 24 plantas, dañando balcones y rompiendo ventanas entre otros desperfectos. Además, la caída de escombros ha provocado un incendio en una "zona industrial" del distrito de Krasnoarmeisk, por lo que se han desplegado dotaciones de bomberos.

