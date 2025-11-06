Agencias

Al menos un muerto en un tiroteo al inicio de la campaña para las elecciones generales en Bangladesh

Al menos una persona ha muerto este jueves por un tiroteo registrado en la ciudad de Chittagong, en el este de Bangladesh, al arranque de la campaña electoral para los comicios que tendrán lugar el próximo mes de febrero en el país.

La mayoría de los partidos que concurren a las elecciones han dado comienzo así a sus respectivos actos de campaña, si bien el ataque --perpetrado por un grupo de hombres armados que se desplazaban en motocicleta-- ha hecho saltar las alarmas.

Las autoridades del país han indicado que varias personas han resultado heridas, entre ellas un candidato del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), formación encargada de organizar el mitin, al que asistieron cientos de personas.

Desde el partido, han alertado de que se trata de un intento de "desestabilizar la política y la celebración de las elecciones", especialmente teniendo en cuenta que el BNP parte como favorito para ganar la contienda electoral, según las encuestas.

Así, han identificado al candidato herido como Ershad Ullá. Uno de los seguidores del partido también ha tenido que ser ingresado, mientras que un tercero ha muerto a causa de la gravedad de las heridas.

