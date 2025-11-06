Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 7 de noviembre

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 7 de noviembre en Europa Press:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.05 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Las mañanas' de 'RNE'.

-- 09.45 horas: En La Haya (Países Bajos), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST), y se reúne con su presidente, Michael Schmid; y a las 14.15 horas, la Agencia de la UE para la Cooperación Policial (EUROPOOL) y se reúne con su directora, Catherine de Bolle.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe a su homóloga francesa, Catherine Vautrin. Ministerio (Paseo de la Castellana, 109).

-- 11.15 horas: En Madrid, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, atienden a los medios antes de un acto de la formación morada. Sede de Podemos. (c/ Francisco Villaespesa, 18).

-- 12.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno José María Aznar y la portavoz del PP, Ester Muñoz, inauguran el Master 'Online' de Acción Política. Salón Atrio del edificio Biblioteca, Universidad Francisco de Vitoria (M-515, km 1, 800).

-- 14.30 horas: En Belém (Brasil), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión plenaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30); a las 15.00 horas, participa en la segunda sesión; y a las 16.00 horas, comparece ante los medios .

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.00 horas: Inauguración de la exposición artística 'Desde Diferentes Miradas', a petición de la 'Asociación Tolerancia 0 al Bullying'. Ampliación III Vestíbulo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estraegias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

-- 9.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

-- 10.00 horas: El Senado acoge el acto de inauguración de la Jornada sobre Economía y Competitividad Fiscal, así como la presentación de la novena edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF).

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de investigación del 'caso Koldo'.

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025.

-- 13.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Juventud e Infancia.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Madrid, desayuno informativo de Europa Press con el presidente de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, en el Meeting Place (Pº de la Castellana, 81).

-- 10.30 horas: En Cádiz, el Rey visita a la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y al buque oceánico multripropósito 'Duque de Ahumada'. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Ronda de la Vigilancia, Zona Franca).

-- 10.30 horas: En Barcelona, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, atiende a los medios de comunicación después de intervenir en un coloquio en Foment del Treball. (Via Laietana, 32).

-- 11.00 horas: En La Roda (Albacete), el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes del encuentro con el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores. Sede del Ayuntamiento.

-- 11.30 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en la entrega de los 'Premios Josep Albert Mestre'. Escuela de Arte.

-- 12.00 horas: En Castellón, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ofrece declaraciones a los medios de comunicación junto a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco. (Avenida de Burriana, 11).

-- 12.15 horas: En Ciudad Real, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Congreso por el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores. Cámara de Comercio (c/ Lanza, 2)

NOTA.- El PP retransmitirá el acto en directo, vía satélite y en sus redes sociales.

-- 17.00 horas: En Barcelona, la ministra de Sanidad, Mónica García, participa en el acto de homenaje al exministro Ernest Lluch. Intervienen también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde Jaume Collboni. CAP Les Corts (c/ Mejía Lequerica, 1).

-- 20.00 horas: En Gerena (Sevilla), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto de entrega de la 25 edición del 'Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo'. Hacienda Torreón Nazarí (Avenida de la Ermita).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mantiene una reunión con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Ministerio.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el acto por el 25º aniversario de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA). Museo del Ferrocarril .

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Doha (Qatar), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene una reunión con el embajador de España en Catar, Álvaro Renedo Zalba, en la sede de la Embajada de España.

-- 09.00 horas: En Madrid, CaixaBank Dualiza y la ONG Empieza Por Educar celebran la octava edición de La Básica en Red, dedicado a los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB). En CaixaForum Madrid.

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. La ministra atiende a los medios de comunicación al finalizar la misma. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del encuentro. En la sede de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales (Paseo del Prado, 18).

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza .

-- 10.00 horas: En Madrid, pase de prensa de la película documental 'No estás loca', sobre violencia vicaria, y entrevista posterior con su directora, a las 12.00 horas. En los Cines Golem (C/ de Martín de los Heros, 14).

-- 12.15 horas: En Madrid, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, interviene en el III Congreso Internacional de Feministas Socialistas 'Es hora de abolir la prostitución', en la mesa 'Compromisos políticos hacia la abolición', un debate sobre las propuestas de los partidos políticos y sindicatos para la elaboración de una ley abolicionista de la prostitución. Instituto Cervantes (C/ Alcalá, 49).

-- 12.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, intervienen en una asamblea con jóvenes sobre el nuevo Estatuto del becario organizada por Movimiento Sumar. Ofrecen declaraciones a las 12:00 aprox. Casa Victoria (c/ del Olmo, 20).

-- 16.00 horas: En Madrid, I Jornadas "Un problema de raíz. Arte feminista y memoria". En el Ateneo de Madrid (Sala Larra). C/ del Prado, 21.