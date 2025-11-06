Agencias

Agencia Estatal de Investigación reúne a científicos e instituciones para celebrar 10 años de compromiso con la ciencia

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha celebrado este jueves el acto central de su décimo aniversario, en el que ha reunido a representantes de la comunidad científica, responsables institucionales y organismos públicos de investigación, tanto españoles como de otros países europeos como Portugal, Suiza y Bélgica, para reconocer el papel clave que la Agencia desempeña desde su creación en 2015.

El evento ha sido inaugurado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha acompañado al director de la Agencia, José Manuel Fernández de Labastida, en la apertura del acto.

Durante su intervención, el director ha señalado que "para cumplir con éxito su papel necesitan dos elementos fundamentales: el respaldo de las investigadoras y los investigadores y de sus instituciones de afiliación y la confianza de los gobiernos".

"Estamos convencidos de que la Agencia Estatal de Investigación cuenta con ambos", ha señalado Fernández de Labastida, quien ha puesto en valor el trabajo de los equipos de la Agencia y la confianza del sistema científico.

Asimismo, ha celebrado haber llegado "en un momento en que la Agencia está plenamente consolidada": "Y eso no ocurre por casualidad, en diez años se pueden hacer muchas cosas y aquí se han hecho muchas y muy bien".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, por su parte, ha puesto en valor la evolución del sistema de I+D+i en España señalando que, actualmente, "más de 40.000 personas trabajan en proyectos financiados por la Agencia" y eso implica un incremento que "no es fácil de gestionar y en el que la Agencia ha sido una gran herramienta".

