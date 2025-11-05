Un hombre acosa a la presidenta Sheinbaum en el centro histórico de Ciudad de México

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando ésta paseaba por el centro histórico de Ciudad de México y saludaba a varios viandantes. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás de la mandataria y estableció contacto físico antes de ser apartado por la seguridad.

El varón, que no ha sido identificado, abrazó de forma dorsolateral a la dirigente, aproximó su cara al lado izquierdo de la de Sheinbaum y, tras ello, colocó brevemente las manos en su torso, cuando al fin uno de los escoltas intervino para separarlo y contenerlo ante un nuevo intento en el que también se dirigió verbalmente a ella, aunque de manera ininteligible en imágenes difundidas en redes sociales y cotejadas por Europa Press.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha repudiado los hechos en un comunicado difundido en la red social Facebook, donde ha lamentado que "ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual" en el país latinoamericano.

"La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento", ha reclamado la entidad, que ha subrayado que "es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito".

Al hilo, el organismo ha animado a las víctimas a denunciar este tipo de violencia "para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural" que, ha señalado, "también pasa por la forma en que es abordada desde los medios de comunicación". Por ello, ha instado a estos a "no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas" mientras que en términos generales, la Secretaría ha pedido que "este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia".

"¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!", ha concluido la institución gubernamental en una nota en la que ha pedido respeto como "la primera forma de cuidado" para la mandataria mexicana.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recogidos por el diario 'El Sol de México', más del 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual.

A este respecto, Ciudad de México es el segundo área geográfica con mayor número de casos, solo por detrás de Estado de México, que rodea la práctica totalidad de la capital nacional.