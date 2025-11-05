Trump vuelve a colocar a Jared Isaacman al frente de la NASA a pesar de su cercanía a Elon Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a colocar a Jared Isaacman al frente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) a pesar de que fue cesado hace cinco meses en medio de las tensiones con el que fuera uno de sus principales asesores, el magnate Elon Musk.

Aunque decidió retirarlo del cargo alegando "asociaciones previas", Trump ha decidido ahora volver a nombrarlo administrador de la NASA debido a su "pasión por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación", que lo hacen alguien "ideal para liderar la NASA hacia una nueva era", tal y como ha afirmado el magnate neoyorquino en un mensaje difundido a través de Truth Social.

No obstante, Isaacman --un multimillonario que fundó el sistema de pago Shift4-- sigue manteniendo lazos con Musk. Todo apunta a que su salida del cargo respondía en gran medida a la disputa entre el presidente y el propio Musk, que abandonó su puesto como asesor de la Administración estadounidense.

Por su parte, el piloto y empresario ha dado las gracias a Trump y ha dicho que será "un honor servir al país bajo su liderazgo". "Estoy también muy agradecido con el secretario de Transporte, Sean Duffy, que supervisa con habilidad la NASA", ha apuntado en un mensaje de X.

"El apoyo de la comunidad espacial ha sido abrumador. No sé cómo me gané la confianza de tantos, pero haré todo lo posible por estar a la altura de las expectativas", ha aseverado.