Ternium adquiere las participaciones de Nippon Steel y Mitsubishi en Usiminas por 274 millones de euros

Ternium, la mayor productora de acero plano en América Latina, ha firmado un contrato de compraventa de acciones para adquirir las participaciones remanentes de Nippon Steel y Mitsubishi Corporation en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) por aproximadamente 315,2 millones de dólares (274 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, Ternium pagará 2,06 dólares por acción ordinaria por 153,1 millones de títulos, aumentando así su participación en Usiminas del 51,5% al 83,1%.

Tras el cierre de esta operación, Ternium Investments, su filial, Ternium Argentina, junto con Confab, subsidiaria de Tenaris, tendrán una participación total del 92,9% en el grupo de control de Usiminas. Por su parte, Previdência Usiminas, el fondo de pensiones de los empleados de Usiminas, mantendrá el 7,1% restante.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de Brasil y será financiada con fondos disponibles.

"Ternium continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial, apuntando a mejorar su competitividad y valor en el mejor interés de Usiminas y todos sus grupos de interés", señala la compañía.

