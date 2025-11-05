Rusia ve un "rápido deterioro" de las fuerzas ucranianas en Kupiansk y Pokrovsk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido este miércoles de que las tropas ucranianas están sufriendo un "rápido deterioro" en la línea de frente en las localidades de Kupiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk) a medida que las fuerzas rusas continúan estrechando el cerco y ampliando su control sobre el territorio ucraniano.

Así, ha indicado en un comunicado que el Ejército de Ucrania se encuentra "atrapado" en estas zonas, donde sufre "pérdidas graves y continuadas por los ataques ante el avance de las tropas rusas". "Su situación se deteriora rápidamente y deja a los militares ucranianos sin otra posibilidad más que la rendición voluntaria", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que las declaraciones realizadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre la situación en la zona solo muestran una "pérdida de contacto con la realidad" o un "desconocimiento de la situación operativa sobre el terreno".

"Puede que comprenda la verdadera posición de las Fuerzas Armadas ucranianas en Kupiansk (...) e intente ocultar la verdad a la población ucraniana y a sus patrocinadores occidentales para seguir beneficiándose de los fondos de los contribuyentes europeos destinados a la guerra con Rusia", recoge el texto en relación con las palabras de Zelenski, que asegura que el Ejército está "limpiando" estas zonas de militares rusos.

No obstante, las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de que se han registrado más de un centenar de bajas entre las filas rusas en el marco de los combates en Pokrovsk.

Durante la noche del martes al miércoles, el Ejército ruso ha interceptado 40 drones desplegados desde territorio ucraniano sobre el país. La mayoría de ellos han sido detectados y derribados en la provincia de Voronezh --11 de ellos--, así como de Rostov, Kursk y Crimea. También han sido interceptados drones en las regiones de Briansk, Bélgorod y Oriol.

Por su parte, las fuerzas ucranianas han dicho haber derribado 61 drones rusos de un total de 80 durante la última noche, por lo que más de una decena han caído en territorio ucraniano.