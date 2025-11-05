Novo Nordisk gana un 4% más hasta septiembre, pero enfría previsiones anuales

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, propietaria de 'Ozempic' y 'Wegovy', registró un beneficio neto de 75.543 millones de coronas (10.118 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, según informó la empresa, que rebajado la ambición de sus previsiones anuales, tras registrar una caída del 26,7% de las ganancias entre julio y septiembre, hasta 20.006 millones de coronas (2.680 millones de euros).

De su lado, las ventas netas de Novo Nordisk hasta septiembre sumaron un total de 229.920 millones de coronas (30.796 millones de euros), un 12,3% más que en los nueve primeros meses de 2024, incluyendo un avance del 5,1% durante el tercer trimestre, cuando facturó 74.976 millones de coronas (10.042 millones de euros).

Los ingresos por la comercialización de 'Ozempic' sumaron 95.264 millones de coronas (12.760 millones de euros) hasta septiembre, un 8% más, mientras que las ventas de 'Wegovy' crecieron un 49%, hasta 57.242 millones de coronas (7.667 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la danesa ahora espera un crecimiento anual de las ventas netas a tipo de cambio constante de entre el 8% y el 11%, cuando previamente anticipaba un incremento del 8% al 14%, mientras que también ha enfriado la perspectiva de crecimiento del beneficio operativo a tipo de cambio constante hasta un rango del 4% al 7% desde el anterior del 4% al 10%, incluyendo un impacto negativo de aproximadamente 8.000 millones de coronas (1.072 millones de euros) debido a la transformación integral de la compañía.

"Si bien registramos un sólido crecimiento en ventas durante los primeros nueve meses de 2025, las menores expectativas de crecimiento para nuestros tratamientos con GLP-1 nos han llevado a ajustar nuestras previsiones", comentó Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk.

"Nuestro objetivo es acelerar el crecimiento en todos los frentes para ser más competitivos en mercados dinámicos y cada vez más exigentes", añadió.