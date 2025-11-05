Agencias

Noruega refuerza su vigilancia en la frontera con Rusia para "garantizar la seguridad" de la población

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Noruega han anunciado este miércoles la puesta en marcha de medidas para reforzar la vigilancia en la frontera con Rusia para "garantizar la seguridad" de la población a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya casi cuatro años.

La Policía noruega ha indicado que para ello se destinarán unos 191 millones de coronas (16,2 millones de euros) de fondos procedentes de la Unión Europea y que implican una "gran mejoría" de la seguridad en toda la frontera exterior. "Esto da a las autoridades locales y nacionales una oportunidad para garantizar la protección de sus intereses nacionales", ha señalado en un comunicado.

El coronel Rune Rippon ha afirmado que esto también favorecerá una mayor cooperación entre las diferentes instituciones y cuerpos del Estado. Por su parte, la jefa de la Policía, Ellen Katrine Haetta, ha aseverado que "la experiencia derivada de este proyecto servirá para el futuro. Con esta modernización, se podrán poner a prueba nuevos sistemas de sensores y detección de movimientos en la frontera".

El proyecto en cuestión contará con la participación de las Fuerzas Armadas, los Servicios Conjuntos de la Policía y el personal del Ministerio de Defensa. "Estas fuerzas están realizando un trabajo importante para Europa y para Noruega. La modernización traerá consigo una mayor seguridad", ha aclarado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno acoge esta semana a otros 100 menores migrantes solos requeridos por el TS y le quedan 270 por atender

El Gobierno acoge esta semana

El enfoque de IA empresarial de Celonis avanza con innovaciones que también llegan desde España y ya ofrecen resultados

El enfoque de IA empresarial

Hasta 1.200 policías velarán por la seguridad en el Atlético de Madrid-Unión St. Gilloise

Hasta 1.200 policías velarán por

El Parlamento de Letonia pospone un año la decisión final de retirar al país del Convenio de Estambul

El Parlamento de Letonia pospone

El RC Celta retrasa su vuelo a Zagreb por causas ajenas al club

El RC Celta retrasa su