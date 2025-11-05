Agencias

Marcelino García Toral: "No podemos ofrecer espectáculos como el de hoy"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró muy crítico con el mal partido de su equipo este miércoles, que costó la derrota inesperada (1-0) ante el Pafos en Chipre, "un espectáculo" por el que pidió perdón y que les complica sus opciones en la fase Liga de la Champions.

"Si no haces lo que debes y respetas al rival, y eres humilde, pues te puede pasar esto. No hemos hecho casi nada de lo que hemos planteado. Hay un punto de partida, que es demostrar intensidad, ritmo, energía, ambición, y no lo hemos demostrado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Hemos demostrado comodidad en el juego, siendo planos, previsibles, lentos, y luego cuando eso sucede y no metes gol estás expuesto a que el rival aproveche una. No hemos acertado, hemos generado muy poco. Yo tenía mucho respeto a este partido. Parecía que lo íbamos a ganar y era complicado", añadió.

El técnico del 'Submarino' lamentó también la "acción poco intensa" en la que encajaron el 1-0 y el "espectáculo ofrecido". "De vez en cuando ocurre una desatención de estas, pensaba que en la Champions no nos iba a ocurrir, por lo que significa la competición, pero nos ocurrió hoy. Hay que asumir que hoy no hemos estado a la altura, hay que pedir perdón al club, a la afición y a todos. No podemos ofrecer espectáculos como el que hemos ofrecido hoy", dijo.

"Es difícil de explicar. Si estamos intensos y con ambición esas dos ocasiones no las fallamos (a los diez minutos). Contra el City o la Juve no hubiésemos perdido esas ocasiones. Nos quedan cuatro partidos, ahora no podemos pensar en eso. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Hoy lo normal era perder, contra un rival que era muy inferior que nosotros pero que hoy no fue así", terminó.

