Liberados los militares colombianos tras un segundo secuestro en Meta

Las autoridades de Colombia han confirmado la liberación de dos militares secuestrados este martes por una multitud, presuntamente instigada por disidencias de las FARC en el departamento central de Meta, horas después de ser retenidos por segunda vez.

"Los soldados profesionales Ángel González y Edgar Carabalí fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo de Colombia en Caquetá. Se encuentran en buen estado de salud y en camino para encontrarse con sus seres queridos", ha anunciado la responsable del organismo, Iris Marín, en su cuenta de la red social X.

El Ejército colombiano ha denunciado horas antes la liberación fallida de estos dos efectivos que fueron retenidos por primera vez a principios de esta semana en la vereda de Getsemaní, del municipio de La Macarena.

"El padre Omar (...) se desplaza hasta la vereda Alto Quebradón donde recibe a nuestros soldados y muestra de ello nos envían una fotografía. Pero en horas de la tarde, cuando dos vehículos de la OEA (Organización de Estados Americanos) van a recoger a los soldados, nos damos cuenta de que la población civil vuelve y los secuestra", ha relatado el brigada general Carlos Marmolejo, en declaraciones recogidas por la emisora W Radio.

Unas 400 personas rodearon el lunes al batallón cuando se encontraba llevando a cabo una operación y terminaron por secuestrar a cuatro miembros, si bien soltaron a dos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, condenó el secuestro de los dos uniformados y apuntó hacia las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', como responsables. El Gobierno mantiene un frágil equilibrio con este grupo armado, contra el que ha reducido el número de operaciones con el fin de avanzar en una negociación de paz.