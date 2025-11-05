Las autoridades cifran en cerca de una veintena los muertos al incendiarse un autobús en el sur de Yemen

Al menos 17 personas han muerto y siete más han resultado heridas cuando el autobús en el que viajaban se ha incendiado durante la madrugada de este miércoles en la provincia yemení de Abyan, situada en el sur del país, según el balance proporcionado por las autoridades locales.

La oficina de prensa de la Dirección de Seguridad de la gobernación de Abyan ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook que entre los fallecidos está el conductor del vehículo, su ayudante y 15 pasajeros, cuyos cuerpos se han hallado calcinados, por lo que actualmente su identidad "está siendo determinada por las autoridades competentes".

La investigación preliminar apunta a que el accidente tuvo lugar sobre las 3.15 horas (hora local) en la zona de Shoqra, cuando el conductor "frenó bruscamente, provocando que los frenos se incendiaran". Tras ello, perdió el control, "lo que ocasión la destrucción total del vehículo", en el que iban 24 personas.

El mencionado departamento ha extendido sus "más sentidas condolencias" a las familias de los fallecidos y ha deseado "una pronta recuperación" a los heridos, que están recibiendo tratamiento en hospitales. Por otro lado, ha reafirmado su compromiso de reforzar las medidas de seguridad vial.

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo yemení, Muhamad al Alimi, que representa al Gobierno reconocido internacionalmente, ha ordenado asistir a las familias de las víctimas y facilitar el traslado de los casos críticos a hospitales especializados para recibir el tratamiento necesario.

También ha instado a realizar un mantenimiento periódico de las carreteras, reforzar las medidas de seguridad vial y adoptar medidas para reducir este tipo de accidentes. Así, ha subrayado la importancia de la coordinación entre autoridades centrales y locales para garantizar una respuesta rápida, según recoge la agencia de noticais Saba.