Lamine Yamal: "Se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste, todo mentiras"

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal explicó el "sabor agridulce" que le dejó el empate (3-3) de este miércoles ante el Brujas en Champions, al tiempo que lamentó también las "mentiras" sobre su estado de ánimo y la lesión de pubalgia.

"Un poco sabor agridulce, queríamos la victoria obviamente. Es un campo muy difícil, es verdad que somos el Barça y tenemos que ganar siempre pero bueno, ya pensando en la siguiente jornada de Liga", dijo después del encuentro en Brujas.

El internacional español fue protagonista en ataque pero el Barça no supo defenderse bien. "Sabíamos que era un muy buen equipo, muy fuerte, y más en su casa. Es muy difícil ganar cuando concedes tres goles. Es lo que tenemos que mejorar y lo que estamos pensando ya", afirmó, antes de valorar su gol, comparado con Leo Messi.

"Solo intento hacerlo lo mejor que puedo. Ha sido una jugada muy rápida, he intentado acabarla bien, pero me quedo con que no hemos podido sacar la victoria y esperemos que la próxima sí. Messi ha metido mil goles así, no me puedo comparar, hacer mi camino y ojalá que lleguen más", añadió.

Además, Lamine valoró las últimas noticias sobre su estado de ánimo y una lesión que complica su rendimiento. "Intento no leer mucho, se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. He estado siempre feliz, centrado en lo mío e intentar jugar a este nivel que es como mejor me lo paso", dijo.

Por otro lado, el '10' del Barça explicó el pique que mantuvo con la afición del equipo belga. "No es casualidad, si fuera otro jugador no me pitarían, si me pitan es que hago bien mi trabajo en el campo. No me preocupo por eso", terminó.

