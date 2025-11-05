Agencias

La 'teleco' italiana TIM reduce sus pérdidas hasta septiembre en un 78,6% y se deja 109 millones de euros

Guardar

Telecom Italia (TIM) ha informado este miércoles de que obtuvo entre enero y septiembre unas pérdidas netas atribuidas de 109 millones de euros, esto es un 78,6% menos que las contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos operativos cayeron un 0,5%, hasta los 9.976 millones de euros, mientras que la facturación por otros conceptos fue de 197 millones de euros. Después, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo en un 15,5% para quedarse en los 3.101 millones de euros.

Ya en el tercer trimestre, las ganancias fueron de 23 millones de euros frente a 137 millones de euros, un 83,2% menos en comparativa interanual. Los ingresos operativos disminuyeron un 5,3%, hasta los 3.379 millones de euros, y los generados por otros conceptos no especificados ascendieron a 62 millones de euros.

TIM ha destacado en la hoja de resultados que las operaciones de Sparkle, que opera cientos de miles de kilómetros de cables submarinos, han sido catalogadas como "suspendidas" tras su venta por 700 millones de euros al Gobierno italiano y a Retelit. Esta última está controlada por el fondo español Asterion.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España copreside la primera reunión de líderes de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza

España copreside la primera reunión

Crónica del Pafos FC - Villarreal CF, 1-0

Crónica del Pafos FC -

Las autoridades cifran en cerca de una veintena los muertos al incendiarse un autobús en el sur de Yemen

Las autoridades cifran en cerca

Al menos 40 muertos en un bombardeo atribuido a las RSF durante un funeral en Kordofán Norte (Sudán)

Al menos 40 muertos en

La nadadora Iris Tió, entre las galardonadas del 18º Premi Dona i Esport

La nadadora Iris Tió, entre