La 'teleco' italiana TIM reduce sus pérdidas hasta septiembre en un 78,6% y se deja 109 millones de euros

Telecom Italia (TIM) ha informado este miércoles de que obtuvo entre enero y septiembre unas pérdidas netas atribuidas de 109 millones de euros, esto es un 78,6% menos que las contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos operativos cayeron un 0,5%, hasta los 9.976 millones de euros, mientras que la facturación por otros conceptos fue de 197 millones de euros. Después, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo en un 15,5% para quedarse en los 3.101 millones de euros.

Ya en el tercer trimestre, las ganancias fueron de 23 millones de euros frente a 137 millones de euros, un 83,2% menos en comparativa interanual. Los ingresos operativos disminuyeron un 5,3%, hasta los 3.379 millones de euros, y los generados por otros conceptos no especificados ascendieron a 62 millones de euros.

TIM ha destacado en la hoja de resultados que las operaciones de Sparkle, que opera cientos de miles de kilómetros de cables submarinos, han sido catalogadas como "suspendidas" tras su venta por 700 millones de euros al Gobierno italiano y a Retelit. Esta última está controlada por el fondo español Asterion.