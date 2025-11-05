Agencias

La FTC alerta de que la oferta de Novo Nordisk por Metsera podría violar la ley de notificación de fusiones

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos ha alertado este miércoles de que la propuesta de compra realizada por la danesa Novo Nordisk por la estadounidense Metsera podría violar las reglas del debido proceso que rigen las fusiones empresariales.

En un comunicado fechado el lunes al que ha tenido acceso 'Bloomberg', el regulador ha avisado tanto a Novo Nordisk como a Pfizer, también interesada en Metsera, de que la oferta de la compañía escandinava podría violar la Ley Hart-Scott-Rodino de Notificación de Fusiones.

La agencia ha expresado su preocupación por el hecho de que el pago inicial de 7.200 millones de dólares (6.268 millones de euros) que recibiría Metsera "a cambio de limitaciones a su independencia" pueda reducir los incentivos para que la firma, sus accionistas y sus empleados continúen con su labor de desarrollo de medicamentos.

Novo Nordisk revisó al alza este martes su oferta por Metsera al valorarla en hasta 10.000 millones de dólares (8.705 millones de euros), un 11% más que su anterior propuesta. De su lado, Pfizer mejoró un día antes los términos de la suya al poner encima de la mesa unos 7.300 millones de dólares (6.355 millones de euros) por la biotecnológica.

