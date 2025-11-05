La demócrata Spanberger gana las elecciones a la Gobernación de Virginia, en manos de los republicanos

La demócrata Abigail Spanberger ha ganado las elecciones celebradas este martes a la Gobernación del estado de Virginia, superando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, según los resultados difundidos con cerca del 80 por ciento del voto escrutado.

Según los datos del órgano electoral de Virginia, Spanberger se ha alzado con la victoria al lograr el 56,74 por ciento de los apoyos --esto es más de 1,4 millones de votos-- mientras que su rival ha recibido el 43 por ciento --ligeramente más de 1,1 millón de votos--.

La exsenadora de 46 años, que sustituirá al republicano Glenn Youngkin, ha asegurado que trabajará al servicio de todos los electores de Virginia, independientemente de su voto, puesto que, según ha considerado, "Virginia eligió el pragmatismo en lugar del partidismo".

"Elegimos nuestro bienestar en lugar del caos", ha agregado ante sus seguidores poco después de conocer su victoria, en un discurso en el que ha manifestado que su "liderazgo se centrará incansablemente en lo que más importa: reducir los costos, mantener seguras nuestras comunidades y fortalecer nuestra economía para todos" los ciudadanos.

El estado de Virginia, sede del Pentágono y de la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), concentra gran parte de los trabajadores federales de Estados unidos, por lo que se considera uno de los lugares más expuestos a los recortes de burocracia anunciados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Spanberger ha centrado su campaña en este aspecto así como en cuestiones económicas, denunciando que los aranceles y recortes de Washington no solo no han mejorado las condiciones de vida de su comunidad, sino que han causado más incertidumbre entre el electorado.