La cubierta del Nou Mestalla protegerá los 70.044 asientos de sol y lluvia

El Valencia CF ha anunciado este miércoles que la cubierta del Nou Mestalla tamizará la luz mediterránea protegiendo del sol y la lluvia a los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que la empresa Octopus Energy implementará una instalación fotovoltaica.

El club valenciano ha dado a conocer todos los detalles sobre la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla, que se empezó a construir el pasado mes de enero. El proyecto corre a cargo de FCC Construcción, junto a Horta Coslada, que ya está construyendo los 50 pilares de acero que sujetarán las 4.800 toneladas.

Esta nueva cubierta protegerá del sol y la lluvia a los 70.044 asientos que tendrá el Nou Mestalla. Para ello Octopus Energy, nuevo 'Sustainable Founding Partner' del club, implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior.

FCC Construcción, junto a la también empresa española Horta Coslada, están llevado a cabo este proyecto. La compañía ya ha construido las cubiertas de otros estadios como el Santiago Bernabéu, el Riyadh Air Metropolitano, el estadio de San Mamés, el Stade Vélodrome, el RCDE Stadium y el Ciutat de València.

En total la cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.