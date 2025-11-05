Agencias

La aplicación Sora de OpenAI llega a Android

Guardar

La aplicación social de generación de vídeo con inteligencia artificial Sora ya está disponible para dispositivos Android en una primera serie de países tras su lanzamietno a finales de septiembre en iOS.

Sora es la aplicación social de OpenAI, que pone en manos de los usuarios su modelo de generación de vídeo Sora 2 para que puedan crear y descubrir nuevo contenido, que destaca por la calidad y realismo de la imagen y la sincronización del sonido.

Inicialmente, Sora se lanzó para iOS en Estados Unidos y Canadá, bajo una modalidad de invitación. OpenAI ha extendido su disponibilidad con su llegada a Android, como ha informado en la red social X.

Sora para Android puede descargarse en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam, para que los usuarios de estos países puedan generar "una escena cinematográfica, un corto de anime o una remezcla del vídeo de un amigo" a partir de unas pocas palabras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Unos 50 presidentes y jefes de Estado y más de 60.000 personas de 160 países participan desde mañana en la COP30

Unos 50 presidentes y jefes

Unilever espera completar la escisión del negocio de helados el próximo 6 de diciembre

Unilever espera completar la escisión

Vientos de más de 150 km/h y lluvias abundantes en el oeste de Galicia, con mas de 70 incidencias por el temporal

Vientos de más de 150

Sudán dice que la comunidad internacional "ha hecho muy poco" y pide llevar a la justicia internacional a las RSF

Sudán dice que la comunidad

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis alcanza mínimos históricos entre los estudiantes de 14 a 18 años

Infobae