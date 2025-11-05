La actividad privada en la eurozona se desmarca en octubre de la atonía del resto del año con España al frente

La actividad de las empresas de la eurozona durante el pasado mes de octubre aceleró el paso hasta máximos no vistos desde mayo de 2023, según se desprende del índice PMI compuesto, que alcanzó los 52,5 puntos desde los 51,2 del mes anterior.

La economía de la zona euro habría experimentado un "sólido repunte" que amaga con romper con la "debilidad" y "moderación" observada en los primeros nueve meses del año. En este sentido, lleva acumulada una racha de diez meses en positivo.

La evolución del PMI obedece a una mejora de la demanda, ya que los nuevos pedidos aumentaron al ritmo más fuerte en dos años y medio. Por su parte, la contratación se aceleró hasta máximos de dieciséis meses pese al "ligero debilitamiento" de las perspectivas futuras a doce meses vista.

La inflación de los precios de compra se atenuó por segundo mes consecutivo y cayó por debajo de la media histórica. No obstante, las empresas europeas adoptaron una "postura más agresiva" en la fijación de los importes de venta al incrementarlos al ritmo más fuerte en siete meses.

Entre los principales países analizados, España registró el mejor dato de PMI compuesto, con 56 enteros y en máximos de diez meses; por delante de Alemania, con 53,9; y de Italia, con 53,1. Francia, con una lectura de 47,7 puntos, fue la única gran economía de la eurozona que se contrajo en octubre.

"Vuelve a haber noticias positivas para la zona euro. El sector servicios experimentó un sólido repunte en octubre. En cuanto a los nuevos pedidos, habría que remontarse a mayo de 2024 para encontrar un aumento tan importante", ha afirmado el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

El analista ha destacado que el desempeño del sector servicios en Alemania ha sido una de las "claves" de los resultados obtenidos, al tiempo que ha apuntado a las tensiones políticas en Francia como motivo de la contención del gasto de los consumidores galos.

"No hay indicios de una presión inflacionista generalizada. Esto se debe a que el crecimiento económico se mantiene moderado y la disputa arancelaria con Estados Unidos está generando efectos desinflacionistas en la eurozona, en parte, debido al aumento de las importaciones procedentes de China", ha añadido.