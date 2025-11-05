Japón despliega a los militares para brindar apoyo logístico en la prefectura de Akita contra los ataques de osos

La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón ha comenzado este miércoles a brindar apoyo logístico en la prefectura de Akita (noroeste) en las operaciones de control de población de osos, tras el reciente aumento de ataques contra personas, puesto que en lo que llevamos de año se han registrado un récord de trece muertes por esta razón.

En este contexto, ha firmado un acuerdo con el gobierno de AKita para proporcionar apoyo, como la instalación y transporte de trampas, hasta finales de mes. Cabe destacar que su personal no disparará a los animales ni portará armas de fuego, según ha informado la agencia de noticias Kyodo.

Estas operaciones han comenzado en la ciudad de Kazuno y se extenderá a otros municipios en los que se solicite. "Queremos respaldar las actividades de las Fuerzas de Autodefensa en estrecha colaboración con los municipios", ha declarado el gobernador de Akita, Kenta Suzuki.

El comandante de la novena división de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, Yasunori Matsunaga, ha afirmado, por su parte, que son "conscientes de que los daños causados por los osos en Akita constituyen un problema crítico". "Continuaremos nuestras actividades en función de las necesidades para brindar la mayor ayuda posible", ha añadido.