Gemini cambia la navegación en Google Maps con una experiencia manos libres completamente conversacional

Google Maps ha implementado una experiencia de conducción en manos libres completamente conversacional a partir de la tecnología de Gemini, que también refuerza la navegación con alertas proactivas sobre incidencias de tráfico y la indicación de puntos de referencia concretos en la ruta.

Google actualizará su servicio de navegación con el asistente de inteligencia artificial Gemini en las próximas semanas para ofrecer una experiencia similar a la de tener un copilot real sentado al lado en el coche. Primero llegará a Android e iOS y más adelante a Android Auto.

La interacción en manos libres adopta una forma conversacional, en la que el conductor puede preguntar por un restaurante con opciones veganas en la ruta, el cargador para vehículos eléctricos más próximo o los platos más populares de la ciudad de destino. También se pueden encadenar varias preguntas de una sola vez.

Gemini ayudará con cada petición, incluso si requiere varios pasos, sin que el conductor tenga que quitar las manos del volante, como informa Google en su blog oficial. También permitirá reportar incidencias en el tráfico que se encuentren en la ruta.

En las indicaciones de ruta, Gemini será más preciso, ya que también mostrará puntos de referencia como gasolineras, restaurantes y edificios famosos fácilmente identificables. Esto significa que el conductor podrá escuchar avisos como "Gire a la derecha después del restaurante Thai Siam", que además aparecerá en el mapa.

Esta novedad ya está disponible para Android e iOS en Estados Unidos. Allí también se han activado las notificaciones proactivas sobre incidencias en la carretera, que se mostrarán incluso si el usuario no está conduciendo.

Google Maps también ha incorporado la tecnología de visión inteligente de Lens para ayudar a identificar establecimientos y monumentos, y ayudar a profundizar la información sobre esos sitios en una conversación con Gemini.

Por ejemplo, se podrá preguntar por le pato mejor valorado de un restaurante determinado o el ambiente que hay dentro de un bar. Según Google, esta capacidad llegará a finales de mes a Estados Unidos para Android e iOS.