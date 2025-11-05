Agencias

El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes

Guardar

La Junta Directiva del Real Madrid ha convocado este miércoles a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club merengue en Valdebebas.

"La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9.00 h, en primera convocatoria, y a las 10.00 h, en segunda si fuera preciso", señaló la entidad blanca. El informe de Florentino Pérez, presidente del club, abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024/25.

El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025/26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/27 y se acabará con ruegos y preguntas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El argentino Lionel Messi encabeza el Mejor XI de la MLS 2025

El argentino Lionel Messi encabeza

El mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Infobae

Bélgica apunta a la injerencia de un "actor estatal" en la incursión de drones

Bélgica apunta a la injerencia

Laia Aleixandri: "El Clásico ya era importante antes de la derrota"

Laia Aleixandri: "El Clásico ya

Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra) en medio del revuelo por la publicación de sus memorias

Juan Carlos I llega a