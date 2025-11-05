Agencias

El Rayo Vallecano-Lech Poznan contará este jueves con un dispositivo de seguridad de casi 400 integrantes

El partido de la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League que se disputará este jueves a las 21.00 horas entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznan polaco en Madrid contará con un dispositivo de cerca de 400 integrantes.

Según recoge la Delegación del Gobierno en Madrid, este partido ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia. El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil-; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes. Está prevista la asistencia de 745 seguidores del equipo polaco con entrada, sobre un aforo total de 14.880 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

