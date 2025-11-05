Agencias

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', se filtra en redes sociales a pocos días de su publicación oficial

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', se ha filtrado este martes por parte de varias personas en redes sociales, dos días antes de su publicación oficial, el 7 de noviembre.

Aunque desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

Además, este 4 de noviembre la artista publicaba en Spotify 'Reliquia', un segundo avance del álbum, pero una hora después fue retirada sin explicar si se trataba de un error o de una acción planeada.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

EuropaPress

