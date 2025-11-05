El independiente Cuomo y el republicano Sliwa reconocen la victoria de Mamdani en Nueva York

Los principales candidatos a la Alcaldía de Nueva York derrotados en las elecciones de este martes, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, han reconocido la victoria del demócrata Zohran Mamdani, que ha logrado más de la mitad de los más de dos millones de votos emitidos.

Su principal rival en los comicios, Cuomo --que ha obtenido algo menos de un 42 por ciento del voto escrutado-- ha reconocido su derrota en un discurso en el que se ha mostrado "orgulloso" de una campaña que "era la lucha correcta que librar" y que "buscaba combatir las filosofías que están moldeando al Partido Demócrata, el futuro de esta ciudad y el futuro de este país".

Asimismo, el exgobernador demócrata de Nueva York ha destacado que su candidatura, respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha trascendido la política partidista (y) ha unido a demócratas, republicanos e independientes, unidos por el simple hecho de que su primera lealtad es como ciudadanos de la ciudad de Nueva York".

Cuomo ha afirmado que "no se pueden cumplir" las promesas de Mamdani y ha felicitado al vencedor de los comicios, cuando sus simpatizantes han respondido abucheando al alcalde electo. El candidato independiente ha reprobado la actitud señalando que "nosotros no somos eso" y ha prometido "ayudar en lo que se pueda". "Necesitamos que nuestro gobierno de la ciudad de Nueva York funcione", ha justificado.

Mamdani, que con su victoria electoral se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York, ha deseado a Cuomo "lo mejor en su vida privada" en un discurso de celebración en el que ha mostrado su deseo de "que esta noche sea la última vez que pronuncie su nombre, al pasar página a una política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos", ha subrayado.

Por su parte, el republicano Curtis Sliwa --con apenas un 7 por ciento de los votos-- ha prometido dar continuidad a su movimiento y "no abandonar" la ciudad, ante un grupo de seguidores que ha reunido en un bar de la localidad. Pese a ello, ha reconocido la derrota como un "revés" y ha descartado volver a presentarse a la Alcaldía.

"No tenemos precio. No se nos puede comprar, alquilar, arrendar; no estamos en venta. Somos el pueblo", ha destacado en una intervención recogida por la cadena CNN en la que ha deseado suerte a Mamdani: "Si a él le va bien, a nosotros también".

Con todo, Sliwa ha defendido que vigilará al gobierno del demócrata, advirtiendo de movilizaciones "si intentan implementar el socialismo, si intentan debilitar e incapacitar a nuestra Policía, si abandonan la seguridad pública del pueblo". "Nos convertiremos en el peor enemigo del alcalde electo y sus seguidores", ha prometido ante el hipotético escenario.