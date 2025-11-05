El Ejército de Israel mata a un palestino que supuestamente lanzó un artefacto explosivo en Cisjordania

El Ejército de Israel ha informado este miércoles de que ha matado a un palestino que supuestamente lanzó un artefacto explosivo contra las tropas israelíes en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que durante una operación en la localidad cisjordana de Al Yamun, al oeste de Yenín, "un terrorista lanzó un artefacto explosivo" contra los militares. "Las tropas respondieron al fuego y neutralizaorn al terrorista. No se han registrado bajas entre nuestras fuerzas", reza un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 200 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.