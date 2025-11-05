Agencias

El Ejército de Israel mata a dos palestinos en ataques en Gaza pese al alto el fuego

Guardar

Al menos dos palestinos han muerto este miércoles por disparos de las tropas israelíes en el centro de la Franja de Gaza, unos incidentes que tienen lugar a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de tres semanas entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo de su aceptación de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El propio Ejército israelí ha señalado que sus fuerzas "detectaron a dos terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas de Israel tras el citado acuerdo-- y se acercaron a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el centro de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza", ha subrayado en su comunicado, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre lo sucedido o las identidades de las víctimas.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La RFEF se reúne con la AFA para abordar distintos asuntos jurídicos y de disciplina deportiva

La RFEF se reúne con

Segittur entrega distintivo DTI a Arequipa, primer destino peruano evaluado

Segittur entrega distintivo DTI a

La RFEF y la Federación Española de Bancos de Alimentos unen fuerzas para impulsar la Gran Recogida 2025

La RFEF y la Federación

Sydney Sweeney rompe su silencio sobre el "surrealista" apoyo de Donald Trump a su polémico anuncio tachado de racista

Sydney Sweeney rompe su silencio

Rutte quita hierro a retirada de tropas estadounidenses de Rumanía y defiende la presencia reforzada de la OTAN

Rutte quita hierro a retirada