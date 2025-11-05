Agencias

El CSIC fija entre sus prioridades de investigación la digitalización, envejecimiento, biotecnología o el primer sector

Guardar

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reunido este miércoles en León a los gerentes del organismo en su encuentro anual para poner en común sus retos y desafíos y ultimar su nuevo plan estratégico que comenzará en 2026, en el que serán prioritarias las investigaciones en digitalización, envejecimiento, biotecnología, neurociencia, reindustrialización o el primer sector (agricultura, ganadería, pesca y oceanografía).

Así lo ha expresado la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, quien ha agregado que en el encuentro mantenido se establecen los objetivos futuros del CSIC y las diferentes líneas de trabajo para conseguirlos.

En este sentido, se ha abordado cómo acelerar la producción del conocimiento; las necesidades de digitalización y de refuerzo de personal del CSIC; cómo estrechar la relación con la sociedad civil en cada territorio o los lazos que mantiene el organismo con las universidades.

Eloísa del Pino ha precisado que el CSIC tiene numerosos centros y 49 de ellos son mixtos, constituidos de la mano de centros universitarios, con los que el Consejo forma un "tándem indestructible".

Eloísa del Pino se ha pronunciado de este modo en el Rectorado de León, donde ha suscrito un convenio de colaboración con la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gemini cambia la navegación en Google Maps con una experiencia manos libres completamente conversacional

Gemini cambia la navegación en

Diputación beca a ocho universitarios en proyectos de cooperación en Kenia, Bolivia y Mozambique

Diputación beca a ocho universitarios

El Ejército de Israel mata a dos palestinos en ataques en Gaza pese al alto el fuego

El Ejército de Israel mata

CaixaBank Wealth Management galardona a 11 iniciativas en sus 8 Premios de Filantropía

CaixaBank Wealth Management galardona a

La RFEF se reúne con la AFA para abordar distintos asuntos jurídicos y de disciplina deportiva

La RFEF se reúne con