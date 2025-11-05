El banco mexicano Banorte gana 2.000 millones de euros hasta septiembre, un 1% más

El banco mexicano Banorte ha obtenido un beneficio neto de 42.914 millones de pesos (2.000 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un alza del 1% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos se situaron en los 120.597 millones de pesos (5.621 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al mismo período del 2024. Por segmentos, los ingresos de intereses netos aumentaron un 6%, hasta los 108.528 millones de pesos (5.060 millones de euros).

A su vez, los ingresos no financieros se situaron en los 12.089 millones de pesos (563 millones de euros) hasta septiembre, un 75% más en comparación con el mismo período del año anterior.

En el tercer trimestre del año, el beneficio neto de Banorte descendió un 9%, hasta los 13.008 millones de pesos (606 millones de euros), mientras que los ingresos aumentaron un 11%, hasta los 40.863 millones de pesos (1.905 millones de euros).

Asimismo, el resultado operacional registró un aumento del 3%, hasta los 18.244 millones de pesos (850 millones de euros) en el tercer trimestre del año.

La cartera comercial y la cartera corporativa se mantuvieron estables por las necesidades de refinanciación de corto plazo y capital de trabajo. Así, en el primer caso el aumento fue del 1%, mientras que en el segundo el descenso fue del 1% debido a ajustes en la demanda empresarial ante un escenario de incertidumbre comercial.