Detenido un hombre en Moscú por mantener contactos con los servicios de Inteligencia de un país de la OTAN

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención en la capital, Moscú, de un hombre sospechoso de "traición" por mantener contactos con los servicios de Inteligencia de un país de la OTAN, si bien por el momento no han especificado de cuál se trata.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que "se ha determinado que el ciudadano ruso estableció contacto con un representante de los servicios de Inteligencia de uno de los países de la OTAN, a quien dio datos personales e información sobre ciudadanos opositores rusos para convencerles de cooperar de forma confidencial".

Así, ha manifestado que el hombre ha sido detenido y ha agregado que hay un caso judicial abierto contra él en línea con el artículo 275 del Código Penal, que aborda los casos de "alta traición a través de la entrega de ayuda a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra la seguridad de la Federación Rusa", por lo que se expone a una condena a cadena perpetua.

